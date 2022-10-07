Представители Госатомнадзора 7 октября 2022 года в режиме видеоконференции приняли участие в консультативном совещании Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по разработке справочника по инициированию инфраструктуры безопасности для ядерной энергетической программы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госатомнадзорее, в мероприятии также участвовали представители Египта, Ганы, Нигерии, ОАЭ и Узбекистана.

По замыслу МАГАТЭ, для стран, задумывающихся о начале реализации своих первых ядерных энергетических программ, будет подготовлена серия справочников, которые дадут представление о действиях, которые необходимо предпринять стране-новичку в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ и практическими примерами того, как это было сделано в разных странах. Справочник по инициированию инфраструктуры безопасности для ядерно-энергетической программы будет сосредоточен на мероприятиях фазы 1 – подготовка к принятию решения в стране о сооружении первой АЭС.

До мероприятия Госатомнадзор, наряду с другими участниками, подготовил первичные материалы для включения в справочник и представил их в ходе консультативного совещания. Участники обсудили предложенный МАГАТЭ проект структуры документа и приступили к его наполнению.

«С началом промышленной эксплуатации энергоблока № 1 Белорусской АЭС в июне 2021 года наша страна перешла в новый статус. Вместе с тем мы готовы делиться со всеми заинтересованными опытом создания в Республике Беларусь современной инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности с опорой на стандарты безопасности МАГАТЭ», - отметили в Госатомнадзоре.