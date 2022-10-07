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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
АВТОПЕРЕВОЗЧИКИ ЕС МОГУТ ОФОРМИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ ПО ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
09:03 10.10.2022
С 10 октября 2022 года для автомобильного перевозчика, зарегистрированного в государствах – членах Европейского союза, предоставляется возможность оформления в Транспортной инспекции разрешения на международную перевозку грузов автомобильным транспортом по территории Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, для этого перевозчику необходимо:
скачать, заполнить и направить в Транспортную инспекцию заявление по электронной почте;
авторизоваться в личном кабинете в автоматизированной системе "Дазвол" с помощью логина и пароля, высланного Транспортной инспекцией;
оформить в автоматизированной системе счет-фактуру на количество заявленных к оформлению разрешений и оплатить заказ по указанным реквизитам. Стоимость оформления такого разрешения Транспортной инспекцией составляет 15 базовых величин (480 белорусских рублей по состоянию на 7 октября 2022 года);
обратиться за оформлением разрешений в одно из структурных подразделений филиалов Транспортной инспекции в Минске и областных городах.
Министерство обращает внимание автомобильных перевозчиков, планирующих оформлять указанных разрешений, на необходимость неукоснительного соблюдения норм постановления Совета министров от 22 апреля 2022 г. № 247 «О перемещении транспортных средств».
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