Импортозамещение, а также поставки продукции АПК и строительных материалов определены в качестве наиболее перспективных направлений взаимодействия Беларуси с Брянской областью Российской Федерации в сфере электронной биржевой торговли. Этот вопрос обсуждался 6 октября 2022 г. в рамках очередного заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Брянской области.

По словам начальника управления внешнеэкономической деятельности Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) Александра Башлия, в нынешнем году брянские компании стали заметно активнее участвовать в торгах на биржевой площадке, однако объемы сделок пока еще не соответствуют достигнутому на сегодняшний день уровню торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и данным регионом России.

«Безусловно, положительным моментом является то, что биржевой товарооборот Беларуси и Брянской области достаточно сбалансирован и сделки заключаются как в импортном, так и в экспортном направлениях. В частности, белорусские предприятия покупают у брянских партнеров зерно и семена масличных культур, в то время как в Брянскую область поставляются пиломатериалы, цемент и блоки из ячеистого бетона. Объемы пока еще скромные, но интерес к использованию биржевой площадки есть у обеих сторон. Поэтому рассчитываем, что в дальнейшем суммы следок по этим товарным позициям будут расти», — отметил Александр Башлий, рассказывая об итогах работы на БУТБ субъектов хозяйствования Брянской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, представитель биржи также предложил российской стороне активнее включаться в торговлю на площадке импортозамещения БУТБ, которая не только упрощает доступ на рынок Республики Беларусь, но и позволяет заключать транзитные сделки с компаниями из третьих стран.

«К сожалению, далеко не всегда потребность в импортозамещающих товарах можно закрыть продукцией отечественных производителей, поэтому мы постоянно ведем работу по привлечению на торги поставщиков из „дружественных стран“. Уверен, что у предприятий Брянской области такой сервис будет тоже пользоваться спросом», - считает Александр Башлий.