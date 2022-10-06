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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ТУРЦИЯ ГОТОВА ВЫДЕЛИТЬ БЕЛОРУССКИМ ПЕРЕВОЗЧИКАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 1,5 ТЫС. РАЗРЕШЕНИЙ НА 2022 ГОД
11:55 07.10.2022
Турция готова выделить белорусским перевозчикам дополнительно 1,5 тысячи разрешений на 2022 год. Решение принято на белорусско-турецкой комиссии по международному автомобильному сообщению.
Как сообщает Telegram-канал Минтранса Беларуси, на заседании комиссии обсуждалась также предварительная квота разрешений на 2023 год.
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