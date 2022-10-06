МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ТУРЦИЯ ГОТОВА ВЫДЕЛИТЬ БЕЛОРУССКИМ ПЕРЕВОЗЧИКАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 1,5 ТЫС. РАЗРЕШЕНИЙ НА 2022 ГОД

11:55 07.10.2022 Турция готова выделить белорусским перевозчикам дополнительно 1,5 тысячи разрешений на 2022 год. Решение принято на белорусско-турецкой комиссии по международному автомобильному сообщению. Как сообщает Telegram-канал Минтранса Беларуси, на заседании комиссии обсуждалась также предварительная квота разрешений на 2023 год.