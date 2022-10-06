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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


РУКОВОДИТЕЛИ НАЛОГОВЫХ СЛУЖБ СТРАН СНГ ОБСУДЯТ В МИНСКЕ РАЗВИТИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ УСЛУГ


09:30 07.10.2022

7 октября в Минске пройдет ХХIХ заседание Координационного совета руководителей налоговых служб государств — участников СНГ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства по налогам и сборам Беларуси, основная тема встречи — «Повышение качества обслуживания налогоплательщиков. Развитие интерактивных услуг на основе обратной связи и исследовании пользовательского опыта в государствах — участниках СНГ».

Накануне, 5 октября, в рамках программы предстоящего мероприятия в белорусской столице состоялось заседание экспертов Координационного совета.

В ходе заседания были обсуждены итоги выполнения сторонами плана работы Координационного совета руководителей налоговых служб государств — участников СНГ на 2021-2022 годы и рассмотрен ход выполнения плана мероприятий по реализации первого этапа Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года в части, касающейся деятельности Координационного совета.

Также акцентировалось внимание на изменениях в налоговом законодательстве, вступивших в силу с 1 января 2022 г., и показателях работы налоговых систем стран Содружества за 2021 г. Эксперты обсудили представленную информацию о развитии электронного документооборота в государствах — участниках СНГ и обменялись опытом по вопросам определения уровня удовлетворенности налогоплательщиков.

Участники заседания обсудили результаты реализации протокола об обмене информацией в электронном виде между странами Содружества для осуществления налогового администрирования и рассмотрели предложения по его совершенствованию.
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