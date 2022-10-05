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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ, КАЗАХСТАН И АРМЕНИЯ ОБСУЖДАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
17:47 06.10.2022
Руководители и представители таможенных служб Беларуси, Казахстана и Армении 6 октября 2022 года обсудили на встрече в Минске вопросы сотрудничества в области таможенного администрирования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, участники встречи определились с перспективными задачами в рамках взаимодействия трех таможенных служб в современных условиях, в том числе по использованию навигационных устройств в рамках реализации соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок.
Иностранные коллеги ознакомились с порядком таможенного оформления и технологией обработки грузов на примере одного из самых крупных транспортно-логистических центров – «Щитомиричи».
Во встрече участие председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Владимир Орловский, председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана Данияр Жаналинов, заместитель председателя Комитета государственных доходов Армении Ашот Мурадян.
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