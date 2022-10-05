МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ЛУКАШЕНКО ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛЬНОМ САММИТЕ ГЛАВ СНГ

15:41 06.10.2022 Лукашенко 7 октября совершит визит в Российскую Федерацию, сообщает его пресс-служба. В рамках визита он примет участие в неформальном саммите глав государств - участников СНГ. Встреча состоится в Санкт-Петербурге.