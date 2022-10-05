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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛЬНОМ САММИТЕ ГЛАВ СНГ
15:41 06.10.2022
Лукашенко 7 октября совершит визит в Российскую Федерацию, сообщает его пресс-служба.
В рамках визита он примет участие в неформальном саммите глав государств - участников СНГ.
Встреча состоится в Санкт-Петербурге.
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