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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МТЗ ПОСТАВИТ В ОРЕНБУРГСКУЮ ОБЛАСТЬ 450 ТРАКТОРОВ BELARUS
14:25 06.10.2022
Минский тракторный завод (МТЗ) поставит в Оренбургскую область 450 тракторов BELARUS. Соответствующее соглашение, рассчитанное на год, подписали генеральный директор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк и первый вице-губернатор - первый заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Сергей Балыкин.
Как сообщает Telegram-канал ОАО «МТЗ», стороны также договорились сотрудничать в решении задач обеспечения организаций агропромышленного комплекса Оренбургской области сельхозтехникой, запасными частями и услугами технического сервиса.
В настоящее в Оренбургской области работает 16,5 тысячи тракторов, из которых 8,6 тысячи - тракторы BELARUS.
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