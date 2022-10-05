Минский тракторный завод (МТЗ) поставит в Оренбургскую область 450 тракторов BELARUS. Соответствующее соглашение, рассчитанное на год, подписали генеральный директор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк и первый вице-губернатор - первый заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Сергей Балыкин.

Как сообщает Telegram-канал ОАО «МТЗ», стороны также договорились сотрудничать в решении задач обеспечения организаций агропромышленного комплекса Оренбургской области сельхозтехникой, запасными частями и услугами технического сервиса.

В настоящее в Оренбургской области работает 16,5 тысячи тракторов, из которых 8,6 тысячи - тракторы BELARUS.