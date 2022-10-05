Беларусь не будет признавать решения девятой сессии Конференции министров «Окружающая среда для Европы» в ответ на свое исключение из ее числа государств-участников. Об этом говорится в заявлении министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Худыка.

«Вынужден констатировать, что все дискуссии, заседания экспертных групп, обмен наилучшими практиками пройдет без участия Республики Беларусь по причине исключения страны из состава участников. Рассматриваем данный факт как недружественный, нарушающий основополагающие принципы международного сотрудничества, хранителем которых является не только сама Организация Объединенных Наций, но и каждый ее орган и сотрудник Секретариата. Своими действиями ЕЭК ООН использует политику изоляции в отношении Республики Беларусь», - заявил Андрей Худык, слова которого цитирует пресс-служба министерства.

В заявлении выражается сомнение в приверженности ЕЭК ООН высоким целям ее создания и стремлении проводить конструктивное сотрудничество и взаимоуважительный диалог по вопросам охраны окружающей среды.

«…Беларусь заявляет о непризнании документов, которые будут приняты в ходе девятой сессии Конференции министров «Окружающая среда для Европы», и будет выступать против их реализации на двусторонних и многосторонних площадках, а также их использования в качестве основы для дальнейшего развития природоохранного сотрудничества в Организации Объединенных Наций и других универсальных и региональных международных организациях», - говорится в заявлении министра.