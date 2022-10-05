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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СФЕРЕ АПК МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И ТУРКМЕНИСТАНОМ ОБСУЖДЕНО НА ВСТРЕЧЕ В АШХАБАДЕ
10:53 06.10.2022
Вопросы развития взаимодействия в сфере агропромышленного комплекса обсудили в Ашхабаде заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана по вопросам сельского хозяйства Аннагелди Язмырадов и посол Беларуси в Туркменистане Вячеслав Бескостный.
Как сообщает портал turkmenistan.ru, в ходе встречи стороны рассмотрели аспекты расширения взаимной торговли продукцией АПК.
Туркменский вице-премьер и полпред Беларуси также обсудили вопросы поставки белорусской сельскохозяйственной техники в Туркменистан и создания в туркменской столице центра по ее сервисному обслуживанию.
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