МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СФЕРЕ АПК МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И ТУРКМЕНИСТАНОМ ОБСУЖДЕНО НА ВСТРЕЧЕ В АШХАБАДЕ

10:53 06.10.2022 Вопросы развития взаимодействия в сфере агропромышленного комплекса обсудили в Ашхабаде заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана по вопросам сельского хозяйства Аннагелди Язмырадов и посол Беларуси в Туркменистане Вячеслав Бескостный. Как сообщает портал turkmenistan.ru, в ходе встречи стороны рассмотрели аспекты расширения взаимной торговли продукцией АПК. Туркменский вице-премьер и полпред Беларуси также обсудили вопросы поставки белорусской сельскохозяйственной техники в Туркменистан и создания в туркменской столице центра по ее сервисному обслуживанию.