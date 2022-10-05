МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ И ПАКИСТАН ПЛАНИРУЮТ СОТРУДНИЧАТЬ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА

09:36 06.10.2022 Посол Беларуси в Пакистане Андрей Метелица встретился с генеральным аудитором Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Гондалом. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе встречи стороны обсудили развитие диалога в сфере государственного аудита в двустороннем формате, а также в рамках профильных международных организаций. Андрей Метелица передал письмо председателя Комитета государственного контроля Беларуси с проектом межведомственного меморандума о сотрудничестве.