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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ПАКИСТАН ПЛАНИРУЮТ СОТРУДНИЧАТЬ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА
09:36 06.10.2022
Посол Беларуси в Пакистане Андрей Метелица встретился с генеральным аудитором Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Гондалом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе встречи стороны обсудили развитие диалога в сфере государственного аудита в двустороннем формате, а также в рамках профильных международных организаций.
Андрей Метелица передал письмо председателя Комитета государственного контроля Беларуси с проектом межведомственного меморандума о сотрудничестве.
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