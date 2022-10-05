Беларусь получит от Евразийского банка развития (ЕАБР) финансирование в размере $1,5 млрд на конкретные программы в 2022-2026 годах. Об этом заявил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов на встрече с премьер-министром Беларуси Романом Головченко.

По его словам, Беларусь является полноправным членом банка и, согласно страновой стратегии ЕАБР, до 2026 года предусмотрено выделение республике инвестиций в размере $1,5 млрд.

«Внимание к нашему белорусскому акционеру будет самое высокое», - заверил Николай Подгузов.

В свою очередь Роман Головченко отметил, что все предыдущие договоренности между Беларусью и ЕАБР выполнены в полном объеме и сегодня речь идет об увеличении инвестиций банка в белорусскую экономику.

Премьер-министр сообщил, что Беларусь готова предложить ЕАБР для финансирования специально отобранные проекты, которые заинтересуют банк.