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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЕАБР ВЫДЕЛИТ БЕЛАРУСИ $1,5 МЛРД ИНВЕСТИЦИЙ
09:08 06.10.2022
Беларусь получит от Евразийского банка развития (ЕАБР) финансирование в размере $1,5 млрд на конкретные программы в 2022-2026 годах. Об этом заявил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов на встрече с премьер-министром Беларуси Романом Головченко.
По его словам, Беларусь является полноправным членом банка и, согласно страновой стратегии ЕАБР, до 2026 года предусмотрено выделение республике инвестиций в размере $1,5 млрд.
«Внимание к нашему белорусскому акционеру будет самое высокое», - заверил Николай Подгузов.
В свою очередь Роман Головченко отметил, что все предыдущие договоренности между Беларусью и ЕАБР выполнены в полном объеме и сегодня речь идет об увеличении инвестиций банка в белорусскую экономику.
Премьер-министр сообщил, что Беларусь готова предложить ЕАБР для финансирования специально отобранные проекты, которые заинтересуют банк.
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