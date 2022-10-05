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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 10-13 ОКТЯБРЯ ПОСЕТИТ УЗБЕКИСТАН
15:09 05.10.2022
Делегация Витебской области 10-13 октября посетит Узбекистан. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского областного исполнительного комитета.
Во время визита белорусская сторона примет участие в официальной встрече с хокимом Кашкадарьинской области, ознакомится с предприятиями по производству обуви, одежды, телевизоров, синтетического жидкого топлива, животноводческим комплексом. Стороны затронут широкий фронт вопросов расширения торгово-экономических отношений.
Делегация также намерена обсудить вопросы развития сотрудничества с профильными учреждениями высшего образования Узбекистана, создания и развития совместных образовательных программ, формирования адаптированных программ обучения в магистратуре, докторантуре, обмену преподавателями, прохождению стажировок преподавателями.
В ходе визита планируется подписание соглашения между Витебским областным исполнительным комитетом и хокимиятом Кашкадарьинской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах.
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