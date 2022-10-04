МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

МОНГОЛИЯ ПРЕДОСТАВИЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ БЕЛОРУССКИМ АВТОПЕРЕВОЗЧИКАМ

12:59 05.10.2022 Монголия предоставила дополнительные разрешения белорусским международным автоперевозчикам. Как сообщает Telegram-канал Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси, решение принято на заседании белорусско-монгольской комиссии по международному автомобильному сообщению. В переговорах приняли участие Минтранс Беларуси и представители профильного ведомства Монголии.