|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.10.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МОНГОЛИЯ ПРЕДОСТАВИЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ БЕЛОРУССКИМ АВТОПЕРЕВОЗЧИКАМ
12:59 05.10.2022
Монголия предоставила дополнительные разрешения белорусским международным автоперевозчикам.
Как сообщает Telegram-канал Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси, решение принято на заседании белорусско-монгольской комиссии по международному автомобильному сообщению.
В переговорах приняли участие Минтранс Беларуси и представители профильного ведомства Монголии.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.10.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 04.10.2022
Курсы в банках
на 05.10.2022
Конвертация в банках
на 05.10.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте