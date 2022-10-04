Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", УО "РИПО" и ГУП "Агентство по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, в рамках подписанного 4 октября 2022 года договора студенты из Узбекистана будут обучаться рабочим специальностям, МАЗ же предоставит будущим выпускникам рабочие места для закрепления полученного профессионального опыта.

Планируется, что обучать иностранных студентов в Республиканском институте профессионального образования начнут уже с нового года.