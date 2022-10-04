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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
УЧЕНЫЕ ИЗ СЕМИ СТРАН ОБСУДЯТ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В БГУ
10:38 05.10.2022
Международная научно-практическая онлайн-конференция «Нарочанские чтения-14: Инновационные биотехнологии природных и синтетических биологически активных веществ» пройдет 5 октября в БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, участниками научного форума станут около 70 ученых-биологов и преподавателей университетов из Беларуси, России, Италии, Испании, Португалии, Словении и Иордании.
Ученые представят последние результаты исследований в области медицины, пищевой промышленности и сельского хозяйства. Также эксперты обсудят фундаментальные и прикладные аспекты получения и применения биологически активных веществ животного, растительного и грибного происхождения; применение культур микроорганизмов и ферментных препаратов в пищевой промышленности; использование математического моделирования и ИТ-технологий в биотехнологии; разработку инновационных технологий продуктов здорового питания с применением функциональных ингредиентов и др.
По итогам работы биологов планируется публикация сборника докладов с последующим размещением в Электронной библиотеке БГУ.
Организатором научного мероприятия выступает биологический факультет БГУ.
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