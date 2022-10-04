Байден запретил государственному казначейству США принимать от Беларуси и России специальные права заимствования в обмен на доллары. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

"В понедельник 4 октября президент подписал закон, который запрещает министру финансов участвовать в операциях, связанных с обменом специальных прав заимствования, принадлежащих России или Беларуси", – говорится в документе.

Специальные права заимствования (Special Drawing Rights, SDR, СДР) – условная расчетная единица Международного валютного фонда, используемая при расчетах между странами и для предоставления кредитов. СДР представляют собой сумму резервных платежей государств в резервной системе. Валютный курс СДР ежедневно определяется на основе обменных курсов корзины валют — доллара, евро, иены, британского фунта и юаня.