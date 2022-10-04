|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.10.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕЗИДЕНТ США ЗАПРЕТИЛ БЕЛАРУСИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАЙМЫ МВФ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОЛЛАРОВ
09:42 05.10.2022
Байден запретил государственному казначейству США принимать от Беларуси и России специальные права заимствования в обмен на доллары. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.
"В понедельник 4 октября президент подписал закон, который запрещает министру финансов участвовать в операциях, связанных с обменом специальных прав заимствования, принадлежащих России или Беларуси", – говорится в документе.
Специальные права заимствования (Special Drawing Rights, SDR, СДР) – условная расчетная единица Международного валютного фонда, используемая при расчетах между странами и для предоставления кредитов. СДР представляют собой сумму резервных платежей государств в резервной системе. Валютный курс СДР ежедневно определяется на основе обменных курсов корзины валют — доллара, евро, иены, британского фунта и юаня.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.10.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 04.10.2022
Курсы в банках
на 05.10.2022
Конвертация в банках
на 05.10.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте