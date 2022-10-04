Кабинет министров Украины одобрил законопроект о прекращении действия соглашения между правительствами Беларуси и Украины об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество. Об этом сообщается на сайте правительства Украины.

Ожидается, что прекращение действия соглашения даст следующие эффекты:

«не будет пополняться бюджет Беларуси за счет налогов белорусов, которые ведут деятельность в Украине. Теперь в Украине для них не будет льготного налогообложения, со всех полученных в стране доходов им нужно будет платить налог по общей ставке 15%;

не будет потерь для бюджета Украины через зачисление налога, уплаченного в Беларуси резидентами Украины, осуществляющими деятельность в РБ;

освободит Украину от взятых на себя обязательств по обмену информацией с Беларусью по налоговым вопросам».

Соглашение действовало с 1994 года.