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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
УКРАИНА ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ СОГЛАШЕНИЕ С БЕЛАРУСЬЮ ОБ ИЗБЕЖАНИИ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
09:05 05.10.2022
Кабинет министров Украины одобрил законопроект о прекращении действия соглашения между правительствами Беларуси и Украины об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество. Об этом сообщается на сайте правительства Украины.
Ожидается, что прекращение действия соглашения даст следующие эффекты:
«не будет пополняться бюджет Беларуси за счет налогов белорусов, которые ведут деятельность в Украине. Теперь в Украине для них не будет льготного налогообложения, со всех полученных в стране доходов им нужно будет платить налог по общей ставке 15%;
не будет потерь для бюджета Украины через зачисление налога, уплаченного в Беларуси резидентами Украины, осуществляющими деятельность в РБ;
освободит Украину от взятых на себя обязательств по обмену информацией с Беларусью по налоговым вопросам».
Соглашение действовало с 1994 года.
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