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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СБОРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ГУСЕНИЧНЫХ ТРАКТОРОВ BELARUS ЗАПУСТЯТ В БАШКОРТОСТАНЕ
16:42 04.10.2022
ОАО «Минский тракторный завод» совместно с компанией «Матрикс Универсал» организуют в Башкортостане сборочное производство гусеничных тракторов BELARUS 2103. Соответствующий документ подписали сегодня генеральный директор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк и заместитель премьер-министра - министр сельского хозяйства Республики Башкортостан Ильшат Фазрахманов.
Как сообщает Telegram-канал ОАО «МТЗ», соглашением предусмотрена поставка в 2023 году не менее 50 единиц машинокомплектов гусеничных тракторов с последующим увеличением объемов поставок до 100 единиц в 2024-2025 годах.
Кроме того, Минский тракторный завод обеспечит повышение квалификации и переподготовку технических специалистов «Матрикс Универсал» в изучении устройства BELARUS 2103, условий его эксплуатации и обеспечения гарантийного и постгарантийного обслуживания.
За девять месяцев 2022 года в Башкортостан было поставлено 247 тракторов BELARUS. Темп роста составил 229% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
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