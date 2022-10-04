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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ РАССЧИТЫВАЮТ НА СОТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛЬЯНСКИМ БИЗНЕСОМ


13:57 04.10.2022

Беларусь рассчитывает на развитие сотрудничества с итальянским бизнесом. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Алексей Богданов на встрече с представителями бизнеса Италии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, стороны предметно рассмотрели вопросы сотрудничества в области взаимных поставок товаров, производства продуктов питания из белорусского сырья по итальянским технологиям, инвестиций в ресторанный бизнес, совместных проектов в масложировой отрасли.

Кроме того, были затронуты аспекты взаимодействия итальянского бизнеса с ОАО "Могилевлифтмаш" в условиях новых глобальных вызовов.

"Несмотря на санкции со стороны Евросоюза, у итальянского бизнеса даже в такие непростые времена была и есть заинтересованность в наращивании сотрудничества с Беларусью. Так, мы заинтересованы в сырье для промышленной переработки, чтобы наращивать объемы производства. Наши коллеги, в свою очередь, заинтересованы в производстве ресторанных блюд из белорусских продуктов питания по итальянским технологиям, поэтому планируем обсудить инвестиции в развитие ресторанного бизнеса", - рассказал Алексей Богданов.
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