Вторым подписанным в Москве между Беларусью и Россией соглашением в промышленной сфере стал документ по сотрудничеству в сфере микроэлектроники. Об этом заявил журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко по итогам состоявшихся 3 октября в Москве переговоров с премьер-министром России Михаилом Мишустиным с участием правительственных делегаций двух стран.

"Очень важное соглашение, которое является таким завершающим этапом нашего сотрудничества в транспортно-логистической сфере, - это соглашение, которое было подписано в пятницу на прошлой неделе, которым фактически мы раскинули, если можно так сказать, весь наш грузопоток, который раньше шел через каналы недружественных стран, переориентировали их на российские - и железнодорожную инфраструктуру, и портовую. Причем оно максимально конкретно: прописаны и коридоры, и объемы грузов, ставки и тарифы на перевалку, которые являются льготными для нас. И теперь наши грузоотправители точно знают, куда и что они могут везти, какие провозные мощности железной дороги и сколько это будет стоить", - сказал Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба белорусского правительства.

Он отметил, что стороны успешно работали по предыдущему соглашению в транспортной сфере, которое касается перевалки белорусских нефтепродуктов.

"И сейчас уже вышли на объемы, которые превышают планировавшиеся ранее. И то, о чем мы договорились сейчас, - для всех белорусских грузоотправителей хорошее приобретение", - резюмировал Роман Головченко.