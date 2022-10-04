Делегация Судана ознакомилась с технологиями возделывания и переработки картофеля на Толочинском консервном заводе.

Как пишет газета «Витебские вести», гости из африканского государства побывали на полях, где сейчас ведется уборка урожая, в картофелехранилище, цехе быстрого замораживания.

«Визит на консервный завод в Толочин оказался очень полезным для нас. Прежде всего нас поразили объемы, организация процесса производства, в котором хорошо продуманы и упорядочены все его этапы, чистота на объектах», – поделились впечатлениями представители Судана.

Генеральный директор НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству Вадим Маханько отметил, что белорусская сторона заинтересована в дальнейшем взаимовыгодным сотрудничестве.