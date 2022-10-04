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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ СУДАНА ОЗНАКОМИЛАСЬ С ТЕХНОЛОГИЯМИ ПЕРЕРАБОТКИ КАРТОФЕЛЯ НА ТОЛОЧИНСКОМ КОНСЕРВНОМ ЗАВОДЕ
11:41 04.10.2022
Делегация Судана ознакомилась с технологиями возделывания и переработки картофеля на Толочинском консервном заводе.
Как пишет газета «Витебские вести», гости из африканского государства побывали на полях, где сейчас ведется уборка урожая, в картофелехранилище, цехе быстрого замораживания.
«Визит на консервный завод в Толочин оказался очень полезным для нас. Прежде всего нас поразили объемы, организация процесса производства, в котором хорошо продуманы и упорядочены все его этапы, чистота на объектах», – поделились впечатлениями представители Судана.
Генеральный директор НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству Вадим Маханько отметил, что белорусская сторона заинтересована в дальнейшем взаимовыгодным сотрудничестве.
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