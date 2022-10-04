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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСОВАЛИ ПЕРЕЧНИ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ ПРОЕКТОВ


10:56 04.10.2022

Беларусь и Россия полностью согласовали перечни импортозамещающих проектов. Об этом заявил журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко по итогам состоявшихся 3 октября в Москве переговоров с премьер-министром России Михаилом Мишустиным с участием правительственных делегаций двух стран.

"Сегодня мы окончательно финализировали поручение президентов, которое было дано по импортозамещающим проектам. Известна сумма - $1,5 млрд в эквиваленте, возможно, это будет еще и большая сумма. Мы определись по процентным ставкам, они будут очень выгодными для белорусских же производителей, согласовали перечни этих проектов - сейчас немного технической работы осталось", - сказал Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба белорусского правительства.

Он отметил, что некоторые импортозамещающие проекты уже начали реализовываться.

"По ряду из них мы приступили к работе, что называется, за свои деньги. Но теперь это уже будет подкреплено соответствующими российскими кредитными ресурсами. Поэтому целый ряд (как минимум 14) белорусских предприятий ждут крупные программы модернизации и развития производственных мощностей", - добавил премьер-министр.

Роман Головченко также прокомментировал недавние белорусско-российские договоренности в промышленности и транспорте.

"Вся прошлая неделя была интенсивной в белорусско-российской повестке", - отметил премьер-министр.

Он напомнил, что стороны подписали ряд важных соглашений, в том числе два соглашения в области промышленной политики. Первое касается признания технологических операций, которые совершаются в Беларуси.

"Учета их как отечественного (в России - прим.) компонента. Это очень важно для попадания в российские программы субсидирования сельскохозяйственной техники. Теперь то, что сделано в Беларуси, будет считаться сделанным и в России", - пояснил Роман Головченко.

"Это значительно увеличит масштаб попадания наших машиностроителей в программу субсидирования техники, которая предоставляется правительством России", - добавил он.
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