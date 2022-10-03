Представители кубинских компаний Holmeca и Gesime 3 октября 2022 года посетили ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, гостям были продемонстрированы производственные мощности головной площадки холдинга и представлен модельный ряд выпускаемой продукции.

Особое внимание было уделено машинам для внесения минеральных удобрений и кормозаготовительной технике, которые уже зарекомендовали себя на кубинском рынке как надежная и одновременно доступная техника.

В ходе переговоров определены и основные направления двустороннего сотрудничества в части прямых поставок, организации сборочного производства, а также оговорены вопросы сертификации, сервисного обслуживания и ремонта ранее поставленных машин.

Уже в ноябре ожидается встречный визит на Кубу для детальной проработки данных вопросов и подписания первых контрактов и соглашений.