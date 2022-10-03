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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КУБА ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ПОСТАВКАХ ТЕХНИКИ ОАО «УКХ «БОБРУЙСКАГРОМАШ»
10:16 04.10.2022
Представители кубинских компаний Holmeca и Gesime 3 октября 2022 года посетили ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, гостям были продемонстрированы производственные мощности головной площадки холдинга и представлен модельный ряд выпускаемой продукции.
Особое внимание было уделено машинам для внесения минеральных удобрений и кормозаготовительной технике, которые уже зарекомендовали себя на кубинском рынке как надежная и одновременно доступная техника.
В ходе переговоров определены и основные направления двустороннего сотрудничества в части прямых поставок, организации сборочного производства, а также оговорены вопросы сертификации, сервисного обслуживания и ремонта ранее поставленных машин.
Уже в ноябре ожидается встречный визит на Кубу для детальной проработки данных вопросов и подписания первых контрактов и соглашений.
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