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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СТАБИЛИЗИРОВАТЬ ЭКСПОРТНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПОТОКИ БЕЛАРУСИ УДАЛОСЬ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ РФ
09:40 04.10.2022
При поддержке российской стороны Беларуси удалось стабилизировать экспортные транспортные потоки. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко 3 октября в Москве на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
"Сегодня в условиях невиданного политического и экономического давления наша интеграция прошла серьезный этап проверки на прочность, доказав свою эффективность и готовность противостоять любым вызовам и угрозам", - заявил Головченко, которого цитирует пресс-служба белорусского правительства.
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