При поддержке российской стороны Беларуси удалось стабилизировать экспортные транспортные потоки. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко 3 октября в Москве на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

"Сегодня в условиях невиданного политического и экономического давления наша интеграция прошла серьезный этап проверки на прочность, доказав свою эффективность и готовность противостоять любым вызовам и угрозам", - заявил Головченко, которого цитирует пресс-служба белорусского правительства.