Беларусь и Российская Федерация по итогам года достигнут рекордного товарооборота. Об этом 3 октября заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече в Москве с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«По итогам восьми месяцев текущего года объем взаимной торговли в долларовом эквиваленте увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 12%. И при сохранении этой тенденции по итогам 2022 года рассчитываем, что наш товарооборот превысит исторический максимум и составит порядка 45 млрд долларов, а может и больше», - заявил Головченко в видеофрагменте, опубликованном его пресс-службой.