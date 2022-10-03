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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И РФ ПО ИТОГАМ ГОДА ДОСТИГНУТ РЕКОРДНОГО ТОВАРООБОРОТА - ГОЛОВЧЕНКО
17:10 03.10.2022
Беларусь и Российская Федерация по итогам года достигнут рекордного товарооборота. Об этом 3 октября заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече в Москве с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
«По итогам восьми месяцев текущего года объем взаимной торговли в долларовом эквиваленте увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 12%. И при сохранении этой тенденции по итогам 2022 года рассчитываем, что наш товарооборот превысит исторический максимум и составит порядка 45 млрд долларов, а может и больше», - заявил Головченко в видеофрагменте, опубликованном его пресс-службой.
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