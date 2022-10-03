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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


НА ВЫСТАВКЕ В СИРИИ МИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД №1 ЗАКЛЮЧИЛ ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРАКТ НА $3 МЛН


14:58 03.10.2022

Минский молочный завод №1 в рамках выставки Rebuild Syria в Дамаске заключил контракт с сирийской компанией на поставку в Сирию молочной продукции (сухое молоко и сыворотка).

Как сообщает выставочное предприятие «Белинтерэкспо» БелТПП, общая сумма контракта составила $3 млн.

В павильоне Беларуси на выставке Rebuild Syria представлены Речицкий метизный завод, Минский молочный завод №1 и Минский автомобильный завод. Экспоненты предлагают сирийским потребителям молочную продукцию, изделия из металла, линейку грузовой техники (образцы техники Минского автомобильного завода выставлены на открытой выставочной площадке в оригинальном размере).

В состав белорусской делегации вошли представители компаний-участников экспозиции, а также предприятий «Амкодор» и «Ивацевичдрев». Делегаты провели ряд встреч в Торговой и Промышленной палатах Хомса, Федерации торговых палат Сирии. В ходе переговоров были обсуждены перспективы взаимодействия по линии торгово-промышленных палат двух стран, возможности создания совместных производств в индустриальной зоне Хассия, сотрудничество в сфере строительства, машиностроения, пищевой промышленности, финансов, логистики и многое другое.

Организатор участия Беларуси в выставке Rebuild Syria, а также делового визита – выставочное предприятие «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты. Павильон Беларуси организован при поддержке посольства Беларуси в Сирии.

Выставка Rebuild SYRIA проходит в Дамаске с 2015 года. В 2021 году в ней приняли участие 190 компаний из 17 стран, а посетили более 26 тысяч человек. Выставка располагается в одном из крупнейших выставочных комплексов на Ближнем Востоке – Damascus New Fairground City. Его общая выставочная площадь превышает 210 тысяч квадратных метров. Организатором мероприятия выступает компания Al-Bashek Establishment.
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