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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МАЗ ПОСТАВИТ В АРМЕНИЮ МАШИНОКОМПЛЕКТЫ НА $73 МЛН ДОЛЛАРОВ
13:46 03.10.2022
Минский автомобильный завод подписал контракт на поставку 500 машинокомплектов пассажирской техники МАЗ на сумму $73 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БелавтоМАЗ», подписание соглашения состоялось в белорусском посольстве в Армении в присутствии посола Беларуси в Республике Армения Александра Конюка и заместителя министра иностранных дел Игоря Назарука.
Собранная в Армении пассажирская техники предназначена для поставок в третьи страны.
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