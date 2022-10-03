Минский автомобильный завод подписал контракт на поставку 500 машинокомплектов пассажирской техники МАЗ на сумму $73 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БелавтоМАЗ», подписание соглашения состоялось в белорусском посольстве в Армении в присутствии посола Беларуси в Республике Армения Александра Конюка и заместителя министра иностранных дел Игоря Назарука.

Собранная в Армении пассажирская техники предназначена для поставок в третьи страны.