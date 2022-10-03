Около 10 тысяч европейцев за неделю посетили Беларусь без виз. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«В безвизовом порядке в нашу страну с 26 сентября по 3 октября въехало 9263 иностранца: 1724 гражданина и 637 неграждан Латвии, 6014 и 888 граждан Литвы и Польши соответственно», - говорится в сообщении.

Всего же с начала действия безвизового режима для жителей соседних стран ЕС в Беларусь проследовали 264 584 иностранца: 169 355 граждан Литвы, 65 739 граждан и 20 154 неграждан Латвии, а также 9336 граждан Польши.