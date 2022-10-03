Польша завершила строительство стены на границе с Беларусью. Об этом в субботу сообщил уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин.

"Польша завершила строительство защитного барьера на границе с Беларусью. Нелегальный въезд в Польшу теперь невозможен. Польская граница сегодня является наиболее защищенной в Европе", - написал Жарин в Twitter.

Стена на польско-белорусской границе достигает около 187 километров в длину и 5,5 метра в высоту. Ограждение сделано из стальных панелей высотой 4,5 метра, наверху добавлена колючая проволока.

Для животных в стене есть специальные проходы, не перекрывает она также пограничные реки и водотоки. Сейчас ограждение оборудуют электронными средствами охраны границы - датчиками движения и камерами.