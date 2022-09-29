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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ ЗАКОНЫ О РАТИФИКАЦИИ ДОКУМЕНТОВ ЕАЭС


17:33 30.09.2022

Лукашенко подписал законы, которыми ратифицированы два протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе и соглашение об осуществлении аудиторской деятельности в рамках ЕАЭС, сообщает его пресс-служба.

Протокол о внесении изменений в договор о ЕАЭС предусматривает комплексную корректировку документа с учетом правоприменительной практики (вносится более 130 правок). В частности, устраняются пробелы правового регулирования, приводится к единообразию терминология, используемая в договоре. Изменения также касаются вопросов применения антидемпинговых мер по отношению к третьим странам, взимания косвенных налогов и контроля за их уплатой, а также конкуренции и государственного ценового регулирования.

Евразийская экономическая комиссия наделяется дополнительными полномочиями, в том числе проводить оценку регулирующего воздействия проектов международных договоров в рамках ЕАЭС, которые могут оказать влияние на условия ведения предпринимательской деятельности, согласовывать продление срока государственного ценового регулирования. Протокол содержит решение ряда вопросов, которые возникали при администрировании косвенных налогов во взаимной торговле субъектов хозяйствования стран ЕАЭС.

Другим ратифицированным протоколом вносятся изменения в договор о ЕАЭС в части пенсионного обеспечения должностных лиц и сотрудников ЕЭК и Суда ЕАЭС, являющихся гражданами России.

Ожидается, что применение в странах ЕАЭС соглашения об осуществлении аудиторской деятельности позволит сформировать в странах Союза единые подходы к регулированию аудиторской деятельности, обеспечить оказание и получение аудиторских услуг без изъятий и ограничений, признавать квалификационные аттестаты аудиторов и аудиторские заключения.
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