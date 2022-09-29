МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР БЕЛАРУСИ 3 ОКТЯБРЯ ПЛАНИРУЕТ ВСТРЕТИТЬСЯ С МИШУСТИНЫМ

16:49 30.09.2022 Премьер-министр Беларуси Роман Головченко проведет 3 октября 2022 года в Москве переговоры с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. «В понедельник мы встретимся с коллегой, председателем правительства России, в составе расширенной делегации для того, чтобы обсудить текущее положение во взаимной торговле, реализации инвестиционных проектов, синхронизации нашей промышленной политики и обсудить ряд других вопросов, которые являются злободневными для Беларуси и России", - проинформировал Головченко в видеофрагменте, опубликованном его пресс-службой.