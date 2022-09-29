|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.10.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР БЕЛАРУСИ 3 ОКТЯБРЯ ПЛАНИРУЕТ ВСТРЕТИТЬСЯ С МИШУСТИНЫМ
16:49 30.09.2022
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко проведет 3 октября 2022 года в Москве переговоры с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
«В понедельник мы встретимся с коллегой, председателем правительства России, в составе расширенной делегации для того, чтобы обсудить текущее положение во взаимной торговле, реализации инвестиционных проектов, синхронизации нашей промышленной политики и обсудить ряд других вопросов, которые являются злободневными для Беларуси и России", - проинформировал Головченко в видеофрагменте, опубликованном его пресс-службой.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.09.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 30.09.2022
Курсы в банках
на 29.09.2022
Конвертация в банках
на 29.09.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте