Беларусь согласовала с госкорпорацией развития "ВЭБ.РФ" условия финансирования совместных с Россией проектов, в том числе в сфере импортозамещения. Об этом сегодня заявил Лукашенко на встрече с председателем госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым.

"ВЭБ.РФ может участвовать в реализации белорусско-российских проектов, в том числе по импортозамещению. Мы окончательно договорились по этим вопросам, в том числе и по ставкам финансирования. Словом, мы приветствуем ваше более активное участие в работе в Беларуси. Будем всячески поддерживать", - подчеркнул Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

"Одно условие - чтобы работали по правилам, определенным в банковской сфере, по законам, которые у нас в Беларуси. Я знаю, банкиры очень аккуратны в этом плане, стараются законы не нарушать. И чтобы банк был, особенно БелВЭБ, настоящим белорусским банком. Мы об этом с Василием Станиславовичем (руководитель Банка БелВЭБ Василий Матюшевский - прим.) говорили три года назад. Он обещал, что будет настоящим белорусом и другом Российской Федерации. На этих условиях мы всегда договоримся", - добавил Александр Лукашенко.

Корпорация "ВЭБ.РФ" планирует открыть в Беларуси свое представительство.

Лукашенко заверил, что белорусская сторона окажет в этом всяческое содействие.

"Пожалуйста, исполним любые пожелания", - сказал он.