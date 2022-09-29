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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ГОСКОРПОРАЦИЯ "ВЭБ.РФ" СОГЛАСОВАЛИ УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ
14:10 30.09.2022
Беларусь согласовала с госкорпорацией развития "ВЭБ.РФ" условия финансирования совместных с Россией проектов, в том числе в сфере импортозамещения. Об этом сегодня заявил Лукашенко на встрече с председателем госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым.
"ВЭБ.РФ может участвовать в реализации белорусско-российских проектов, в том числе по импортозамещению. Мы окончательно договорились по этим вопросам, в том числе и по ставкам финансирования. Словом, мы приветствуем ваше более активное участие в работе в Беларуси. Будем всячески поддерживать", - подчеркнул Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
"Одно условие - чтобы работали по правилам, определенным в банковской сфере, по законам, которые у нас в Беларуси. Я знаю, банкиры очень аккуратны в этом плане, стараются законы не нарушать. И чтобы банк был, особенно БелВЭБ, настоящим белорусским банком. Мы об этом с Василием Станиславовичем (руководитель Банка БелВЭБ Василий Матюшевский - прим.) говорили три года назад. Он обещал, что будет настоящим белорусом и другом Российской Федерации. На этих условиях мы всегда договоримся", - добавил Александр Лукашенко.
Корпорация "ВЭБ.РФ" планирует открыть в Беларуси свое представительство.
Лукашенко заверил, что белорусская сторона окажет в этом всяческое содействие.
"Пожалуйста, исполним любые пожелания", - сказал он.
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