Состоялось V заседание совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Республикой Беларусь и Омской областью Российской Федерации.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода Беларуси, в формате видеоконференции в мероприятии принял участие заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун.

На заседании обсудили вопросы взаимного товарооборота, выполнение плана мероприятий на 2021-2023 годы по реализации соглашения между сторонами о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Замминистра озвучил проделанную работу белорусской стороной по выполнению пунктов плана мероприятий, касающихся АПК, и обозначил направления их дальнейшей реализации в полном объеме.

В целях ознакомления с потенциалом белорусских производителей товаров АПК делегация Омской области приглашена для посещения Белорусской агропромышленной недели в 2023 году.