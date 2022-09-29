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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЛАРУСИ И ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОБСУЖДЕНО НА ЗАСЕДАНИИ СОВМЕСТНОЙ КОМИССИИ
12:57 30.09.2022
Состоялось V заседание совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Республикой Беларусь и Омской областью Российской Федерации.
Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода Беларуси, в формате видеоконференции в мероприятии принял участие заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун.
На заседании обсудили вопросы взаимного товарооборота, выполнение плана мероприятий на 2021-2023 годы по реализации соглашения между сторонами о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
Замминистра озвучил проделанную работу белорусской стороной по выполнению пунктов плана мероприятий, касающихся АПК, и обозначил направления их дальнейшей реализации в полном объеме.
В целях ознакомления с потенциалом белорусских производителей товаров АПК делегация Омской области приглашена для посещения Белорусской агропромышленной недели в 2023 году.
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