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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КУБА ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ПРИОБРЕТЕНИИ ПОГРУЗЧИКОВ ХОЛДИНГА «АМКОДОР»
11:16 30.09.2022
Делегация Кубы 29 сентября 2022 года посетила ОАО «АМКОДОР»-управляющая компания холдинга».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, в ходе визита гости ознакомились с производственными мощностями, а также посетили постоянно действующую выставку техники холдинга.
Представители делегации выразили заинтересованность в приобретении универсальных и вилочных погрузчиков.
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