МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

КУБА ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ПРИОБРЕТЕНИИ ПОГРУЗЧИКОВ ХОЛДИНГА «АМКОДОР»

11:16 30.09.2022 Делегация Кубы 29 сентября 2022 года посетила ОАО «АМКОДОР»-управляющая компания холдинга». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, в ходе визита гости ознакомились с производственными мощностями, а также посетили постоянно действующую выставку техники холдинга. Представители делегации выразили заинтересованность в приобретении универсальных и вилочных погрузчиков.