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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ТРАНЗИТЕ БЕЛОРУССКИХ ГРУЗОВ ЧЕРЕЗ РФ
09:16 30.09.2022
Беларусь и Россия подписали межправительственное соглашение о транзите белорусских грузов через территорию РФ. Подписи под документом поставили главы министерств транспорта Беларуси и России Алексей Авраменко и Виталий Савельев.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса Беларуси, документ обеспечивает создание альтернативных маршрутов поставки экспортной продукции: перевозка грузов в третьи страны будет осуществляться как через морские порты, так и через наземную транспортную инфраструктуру.
Ожидается, что реализация подписанного соглашения позволит обеспечить гарантированный доступ хозяйствующих субъектов Республики Беларусь к транспортным услугам российских поставщиков для организации надежных и стабильных экспортных поставок.
В феврале прошлого года правительства двух стран подписали соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты для дальнейшего экспорта в третьи страны. Как сообщил Виталий Савельев, текущие темпы перевалки позволяют спрогнозировать объем транзита нефтепродуктов по итогам года на уровне около 3 млн тонн, при запланированных 2 млн 400 тыс. тонн.
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