Инвестиционные возможности парка «Великий камень» представлены на бизнес-форуме «Татарстан-Беларусь», который прошел 22 сентября 2022 года в Казани.

Как сообщает сайт парка, руководство администрации парка представило условия для ведения бизнеса в «Великом камне»: основные налоговые льготы и таможенные упрощения, инфраструктуру для реализации проектов, особенности обслуживания резидентов и инвесторов по принципу «одна станция».

В рамках форума администрация парка подписала меморандум о сотрудничестве с торгово-промышленной палатой Татарстана. Документ направлен на развитие деловых связей и продвижение инвестиционных проектов.