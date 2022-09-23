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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ «ВЕЛИКОГО КАМНЯ» ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА БИЗНЕС-ФОРУМЕ «ТАТАРСТАН-БЕЛАРУСЬ»
10:39 26.09.2022
Инвестиционные возможности парка «Великий камень» представлены на бизнес-форуме «Татарстан-Беларусь», который прошел 22 сентября 2022 года в Казани.
Как сообщает сайт парка, руководство администрации парка представило условия для ведения бизнеса в «Великом камне»: основные налоговые льготы и таможенные упрощения, инфраструктуру для реализации проектов, особенности обслуживания резидентов и инвесторов по принципу «одна станция».
В рамках форума администрация парка подписала меморандум о сотрудничестве с торгово-промышленной палатой Татарстана. Документ направлен на развитие деловых связей и продвижение инвестиционных проектов.
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