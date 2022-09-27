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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ПОДПИСАЛА КОНВЕНЦИЮ ОБ ОБЛЕГЧЕНИИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦ ПРИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ
09:22 26.09.2022
Министр иностранных дел Владимир Макей в рамках мероприятий недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принял участие в церемонии подписания Конвенции об облегчении условий пересечения границ при международной железнодорожной перевозке пассажиров, багажа, товаробагажа, принятой в Женеве 22 февраля 2019 г.
В соответствии со статьей 21 Конвенции процедура подписания состоялась 23 сентября 2022 г. в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, конвенция создаст правовую основу для повышения конкурентоспособности железнодорожного транспортного сообщения в Евразии, в том числе для развития скоростного и высокоскоростного сообщения.
Текст Конвенции об облегчении условий пересечения границ при международной железнодорожной перевозке пассажиров, багажа, товаробагажа согласован Комитетом по внутреннему транспорту ЕЭК ООН и ее профильными рабочими органами, к компетенции которых относятся вопросы железнодорожного транспорта и упрощения пересечения границ. С 4 апреля 2019 года Конвенция открыта для подписания всеми государствами-членами ООН. Конвенция вступит в силу по истечении трех месяцев с того дня, когда первые пять государств сдадут на хранение свои документы о ратификации, принятии, одобрении или присоединении к ней.
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