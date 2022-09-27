ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.09.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ПОДПИСАЛА КОНВЕНЦИЮ ОБ ОБЛЕГЧЕНИИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦ ПРИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ


09:22 26.09.2022

Министр иностранных дел Владимир Макей в рамках мероприятий недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принял участие в церемонии подписания Конвенции об облегчении условий пересечения границ при международной железнодорожной перевозке пассажиров, багажа, товаробагажа, принятой в Женеве 22 февраля 2019 г.

В соответствии со статьей 21 Конвенции процедура подписания состоялась 23 сентября 2022 г. в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, конвенция создаст правовую основу для повышения конкурентоспособности железнодорожного транспортного сообщения в Евразии, в том числе для развития скоростного и высокоскоростного сообщения.

Текст Конвенции об облегчении условий пересечения границ при международной железнодорожной перевозке пассажиров, багажа, товаробагажа согласован Комитетом по внутреннему транспорту ЕЭК ООН и ее профильными рабочими органами, к компетенции которых относятся вопросы железнодорожного транспорта и упрощения пересечения границ. С 4 апреля 2019 года Конвенция открыта для подписания всеми государствами-членами ООН. Конвенция вступит в силу по истечении трех месяцев с того дня, когда первые пять государств сдадут на хранение свои документы о ратификации, принятии, одобрении или присоединении к ней.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.09.2022
валюта курс
EUR 2.4040
USD 2.4896
RUB 4.2751
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.09.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4040 -0.0127
USD 2.4896 -0.0048
RUB 4.2751 -0.0028
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4220 2.4520
USD 2.4930 2.5050
RUB 3.3000 4.2700
подробнее

Конвертация в банках
на 28.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9660 0.9840
EUR/RUB 56.8000 74.0000
USD/RUB 58.4000 75.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте