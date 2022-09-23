МИД Беларуси 23 сентября 2022 г. вызвал временную поверенную в делах Эстонии в Беларуси Триин Хиесалу.

Как сообщается на сайте ведомства, в МИД Беларуси проанализировали действия эстонского руководства, "в числе которых официальные попытки присвоить право выступать от имени белорусского народа и авантюры на площадке ООН".

"Они не могут быть расценены иначе, как провокации в отношении суверенитета и независимости нашей страны", - говорится в заявлении МИД.

Таким образом, власти Беларуси не видят смысла широкого дипломатического присутствия Эстонии на территории республики и сокращают штат посольства с 1 октября до консула и сотрудника административно-технического персонала.

Аналогично белорусская сторона сократит дипломатическое присутствие в Эстонии, посла отзывают для консультаций.

"Белорусская сторона предпримет все необходимые меры, чтобы <...> действия официального Таллинна не сказались на реальных интересах обычных граждан Беларуси и Эстонии, в том числе в части консульского обеспечения", - говорится в сообщении.