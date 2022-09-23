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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ПЛАНИРУЮТ УРЕГУЛИРОВАТЬ ВОПРОС С КАБОТАЖНЫМИ ПЕРЕВОЗКАМИ
14:52 23.09.2022
Беларусь и Россия в ближайшее время планируют урегулировать на уровне глав государств вопрос с каботажными перевозками. Об этом заявил сегодня Лукашенко.
«Будем встречаться с президентом России в ближайшее время. Это один из важнейших вопросов. Думаю, мы решим этот вопрос (каботажные перевозки - прим.). Насколько это возможно быстро, мы решим вопрос», - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
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