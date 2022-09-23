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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БУТБ ПРЕЗЕНТОВАЛА ПОТЕНЦИАЛ ПЛОЩАДКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ В ВОЛГОГРАДЕ


10:33 23.09.2022

Возможности использования площадки импортозамещения Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) компаниями из Волгоградской области Российской Федерации для выхода на рынок Республики Беларусь и третьих стран были представлены 21 сентября 2022 г. в рамках международного форума «Вперед на экспорт», который состоялся в Волгограде.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в мероприятии приняли участие топ-менеджеры предприятий-экспортеров, транспортно-логистических компаний и коммуникационных агентств, а также эксперты в сфере внешнеэкономической деятельности, представители бизнес-ассоциаций и дипломатического корпуса из России, Беларуси, Узбекистана, Таджикистана и Индии.

В ходе презентации площадки импортозамещения рассмотрены ее основные функциональные особенности, алгоритм участия в торгах, порядок подачи заявок, наиболее популярные товарные позиции и структура участников. При этом отмечена повышенная востребованность биржевой торговой платформы у резидентов Российской Федерации, которые, согласно статистике, являются самыми активными пользователями сервиса импортозамещения среди других иностранных компаний.

«Площадка работает около четырех месяцев, но уже за этот относительно короткий срок она успела завоевать доверие российского бизнеса, причем не только как альтернативная „точка входа“ на белорусский рынок, но и как инструмент хеджирования рисков при закупке импортозамещающих товаров в третьих странах. Так, за июнь-август сумма транзитных сделок, совершенных российскими компаниями на площадке импортозамещения, достигла без малого 5 млн USD. Для сравнения за аналогичный период прошлого года сумма таких сделок в целом по бирже составила порядка 1,5 млн USD. То есть за счет внедрения сервиса импортозамещения показатель транзитных продаж вырос более чем в 3 раза», - сообщил заместитель начальника управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Герман Пузырный во время «круглого стола», посвященного актуальным вопросам трансграничной торговли.

При этом представитель БУТБ обратил внимание на то, что в последнее время российские компании стали чаще размещать заявки изготовление аналогов санкционной продукции, что положительно влияет на развитие промышленной кооперации между белорусскими и российскими субъектами хозяйствования.

С 27 мая 2022 г. на площадке импортозамещения БУТБ совершено 7,9 тыс. сделок на общую сумму 57,1 млн BYN. В качестве продавцов и покупателей в торгах участвуют компании из стран СНГ и Китая.

Форум «Вперед на экспорт» ежегодно проводится Центром поддержки экспорта Волгоградской области в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт» при поддержке Министерства экономического развития РФ и комитета экономической политики и развития Волгоградской области.
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