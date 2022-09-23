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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И ДАГЕСТАН НАМЕРЕНЫ СОТРУДНИЧАТЬ В СФЕРЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ


09:12 23.09.2022

Беларусь и Дагестан намерены сотрудничать в сфере импортозамещения. Это было отмечено в ходе встречи председателя Государственного комитета по имуществу Дмитрия Матусевича с главой Дагестана Сергеем Меликовым и руководителем Росреестра Олегом Скуфинским.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, сотрудничество Беларуси и Дагестана развивается динамично.

«Уже в нынешнем году рост товарооборота составляет не менее 30%. Вместе с тем, в связи с определенными событиями, импортозамещение остается актуальным направлением деятельности не только для российской стороны, но и для белорусской», – сказал Дмитрий Матусевич.

Глава Госкоммимущества отметил, что в товарообороте двух стран преобладают не только продукты питания, но и товары для строительства, например стекло.

«Мы планируем развиваться в этом направлении. В идеале мы должны на постоянной основе обмениваться всеми потребностями, которые у нас возникают, например, по запчастям или крупным стратегическим направлениям», – добавил председатель.

Дмитрий Матусевич также констатировал, что сейчас пришло время для строительства производств специализированной сельхозтехники в Дагестане, а также наращивания мощностей для ремонта и обслуживания белорусской техники.

«С учетом того, как динамично в Дагестане развивается туризм и инфраструктура, белорусские строители, мостостроители и дорожники могли бы помочь российскому региону в этом направлении», – сказал руководитель ведомства.

В свою очередь глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что сотрудничество Дагестана и Беларуси основано на принципах взаимного уважения, поддержки и учета интересов друг друга.

«С учетом того, что Республика Беларусь производит практически всю технику, необходимую для нашего региона, в текущем году приоритетным направлением сотрудничества для нашего региона является установление устойчивых кооперационных связей с флагманом белорусского машиностроительного комплекса – Минским тракторным заводом. Вместе с тем мы прорабатываем совместно с бизнес-сообществом Дагестана возможные закупки сырьевой номенклатуры для нужд других промышленных производств», – сообщил Сергей Меликов.

В том числе речь идет о таких сферах, как дорожное строительство, развитие системы обращения с ТКО, обувной и легкой промышленности.

Встреча прошла в рамках прошедшего 21 и 22 сентября в Дагестане совместного заседания коллегий Госкомимущества и Росреестра.
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