Делегация Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники 21 сентября посетила БГУИР.

Как сообщает Telegram-канал Минобразования Беларуси, ректор БГУИР Вадим Богуш и ректор ТУСУР Виктор Рулевский подписали меморандум о взаимопонимании между университетами и обсудили направления сотрудничества.

Как отметил Вадим Богуш, вузы очень похожи по направлениям научных исследований и подготовки специалистов: «Мы найдем возможности для сотрудничества как в академической, так и в научной сфере. Радиотехнические системы, микроэлектроника, новые материалы и технологии — основные направления, в которых работает БГУИР».

Виктор Рулевский сообщил, что ТУСУР определил для себя такие основные направления деятельности, как микроэлектроника, система связи нового поколения, информационная безопасность, биомедицинские технологии. Сотрудничество с БГУИР рассматривается как основное для улучшения компетенций университета в этих областях.