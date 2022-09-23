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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БГУИР И ТОМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ
18:03 22.09.2022
Делегация Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники 21 сентября посетила БГУИР.
Как сообщает Telegram-канал Минобразования Беларуси, ректор БГУИР Вадим Богуш и ректор ТУСУР Виктор Рулевский подписали меморандум о взаимопонимании между университетами и обсудили направления сотрудничества.
Как отметил Вадим Богуш, вузы очень похожи по направлениям научных исследований и подготовки специалистов: «Мы найдем возможности для сотрудничества как в академической, так и в научной сфере. Радиотехнические системы, микроэлектроника, новые материалы и технологии — основные направления, в которых работает БГУИР».
Виктор Рулевский сообщил, что ТУСУР определил для себя такие основные направления деятельности, как микроэлектроника, система связи нового поколения, информационная безопасность, биомедицинские технологии. Сотрудничество с БГУИР рассматривается как основное для улучшения компетенций университета в этих областях.
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