ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.09.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БГУИР И ТОМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ


18:03 22.09.2022

Делегация Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники 21 сентября посетила БГУИР.

Как сообщает Telegram-канал Минобразования Беларуси, ректор БГУИР Вадим Богуш и ректор ТУСУР Виктор Рулевский подписали меморандум о взаимопонимании между университетами и обсудили направления сотрудничества.

Как отметил Вадим Богуш, вузы очень похожи по направлениям научных исследований и подготовки специалистов: «Мы найдем возможности для сотрудничества как в академической, так и в научной сфере. Радиотехнические системы, микроэлектроника, новые материалы и технологии — основные направления, в которых работает БГУИР».

Виктор Рулевский сообщил, что ТУСУР определил для себя такие основные направления деятельности, как микроэлектроника, система связи нового поколения, информационная безопасность, биомедицинские технологии. Сотрудничество с БГУИР рассматривается как основное для улучшения компетенций университета в этих областях.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.09.2022
валюта курс
EUR 2.5133
USD 2.5452
RUB 4.2199
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.09.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4572 -0.0561
USD 2.5081 -0.0371
RUB 4.2446 +0.0247
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4850 2.5100
USD 2.5020 2.5140
RUB 3.3000 4.2300
подробнее

Конвертация в банках
на 23.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9860 1.0020
EUR/RUB 59.0000 75.6000
USD/RUB 59.0000 76.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте