Предприятия Беларуси и России создадут межгосударственный станкостроительный кластер. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, подводя итоги визита в Уфу и Казань.

По его словам, сейчас есть высокий спрос на белорусские металлообрабатывающие станки. При этом очевидно, что развитие обрабатывающей промышленности невозможно без станочного парка.

«Ключевая задача сейчас – быстро освоить производство станков нового типа, обрабатывающих центров нового типа. И здесь одному производителю и разработчику будет очень сложно. Поэтому мы разговаривали с нашими российскими коллегами о необходимости формирования в ближайшее время межгосударственного станкостроительного кластера с некоторыми мерами государственной поддержки», - заявил Головченко в видеофрагменте, который разместила пресс-служба правительства в Telegram-канале.

По его мнению, «эта сфера должна «рвануть» очень быстро.

«Она находится на стыке машиностроения и IT-технологий, так как современные обрабатывающие центры напичканы современной электроникой», - пояснил он.

Головченко также отметил, что Башкортостан имеет компетенцию в сфере сертификации станочного оборудования.

«Также следует иметь ввиду, что предприятия Татарстана, и оборонного сектора экономики, и гражданского, являются очень большими потребителями станков», - сказал белорусский чиновник.