Минский автомобильный завод участвует в конгрессе "Транспорт и строительство", который с 18 по 22 сентября проходит в Уфе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в рамках форума Минский автомобильный завод подписал контракт на поставку 60 единиц автотехники для сельского хозяйства и строительства в адрес ООО "Уралмаш".

Еще одним шагом к развитию сотрудничества с российскими предприятиями стало подписание соглашения о сотрудничестве между Минским автомобильным заводом и АО "Красный пролетарий". Документ открывает перспективы для организации производства спецтехники на базе шасси МАЗ в Башкирии.