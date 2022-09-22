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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ И БАШКОРТОСТАНА ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
14:31 22.09.2022
в рамках первого международного конгресса «Транспорт и строительство» в павильоне кластера беспилотной авиации Башкирии 21 сентября 2022 года подписано соглашение о научном сотрудничестве между НАН Беларуси и Академией наук Республики Башкортостан.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, цель соглашения – усиление научно-технических потенциалов, развитие и расширение отношений между научными учреждениями Беларуси и Башкирии, содействие научному сотрудничеству и практической реализации совместных научных разработок в областях, которые представляют взаимный интерес.
Как отмечено в документе, основными задачами сотрудничества белорусских и башкирских ученых являются: создание благоприятных условий для организации совместных исследований и разработок в рамках совместных проектов, коммерциализация результатов совместной деятельности в Башкортостане и Беларуси.
В планах - разработка и реализация совместных научных и научно-технических проектов, совместное участие в международных конкурсах и научных мероприятиях по широкому спектру научных направлений. Ученые будут проводить совместные стажировки студентов и молодых ученых, конференции, семинары, готовить научные и информационно-аналитические издания.
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