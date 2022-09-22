Лукашенко 22 сентября встретился с первым вице-президентом китайской корпорации Citic Construction Co., Ltd Ян Цзяньцяном.

На встрече он отметил, что в будущем планирует обсудить ряд вопросов с председателем КНР Си Цзиньпином, и до этого хотел бы выяснить отдельные моменты по работе Citic Construction в Беларуси.

"Есть ряд вопросов, которые мы должны с вами обсудить, потому что вы - крупнейшая компания, которая работает в Беларуси. Все это связано с тем, что мне надо основательно подготовиться к разговору совсем скоро, как договорились, с Председателем Си Цзиньпином, - пояснил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. - Мы провели обстоятельную и содержательную встречу на земле Самарканда (во время саммита ШОС - прим.) с председателем (КНР Си Цзиньпином - прим.), обсудили все экономические вопросы нашего взаимодействия, в том числе и вопросы, которые входят в сферу вашей компетенции и ответственности, и договорились, что после 20-го съезда КПК мы более основательно в рабочем режиме поговорим и об экономике, и о политике, и о военно-техническом сотрудничестве".

"Я очень надеюсь, что нынешний ваш визит не просто прояснит ситуацию по некоторым проектам и мы сможем оговорить сроки завершения этих проектов, но и ваш визит даст возможность заглянуть в будущее наших отношений, особенно в строительной отрасли", - добавил он.

По его словам, Citic Construction выражает готовность работать в Беларуси и строить по самым современным технологиям ряд предприятий.

"Мы это приветствуем", - подчеркнул Лукашенко.

В свою очередь китайский гость отметил, что работает в Беларуси с 2007 года и за эти 15 лет был ответственным за реализацию ряда крупных инвестиционных проектов в нашей стране.