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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО АНОНСИРОВАЛ ВСТРЕЧУ С СИ ЦЗИНЬПИНОМ
12:32 22.09.2022
Лукашенко 22 сентября встретился с первым вице-президентом китайской корпорации Citic Construction Co., Ltd Ян Цзяньцяном.
На встрече он отметил, что в будущем планирует обсудить ряд вопросов с председателем КНР Си Цзиньпином, и до этого хотел бы выяснить отдельные моменты по работе Citic Construction в Беларуси.
"Есть ряд вопросов, которые мы должны с вами обсудить, потому что вы - крупнейшая компания, которая работает в Беларуси. Все это связано с тем, что мне надо основательно подготовиться к разговору совсем скоро, как договорились, с Председателем Си Цзиньпином, - пояснил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. - Мы провели обстоятельную и содержательную встречу на земле Самарканда (во время саммита ШОС - прим.) с председателем (КНР Си Цзиньпином - прим.), обсудили все экономические вопросы нашего взаимодействия, в том числе и вопросы, которые входят в сферу вашей компетенции и ответственности, и договорились, что после 20-го съезда КПК мы более основательно в рабочем режиме поговорим и об экономике, и о политике, и о военно-техническом сотрудничестве".
"Я очень надеюсь, что нынешний ваш визит не просто прояснит ситуацию по некоторым проектам и мы сможем оговорить сроки завершения этих проектов, но и ваш визит даст возможность заглянуть в будущее наших отношений, особенно в строительной отрасли", - добавил он.
По его словам, Citic Construction выражает готовность работать в Беларуси и строить по самым современным технологиям ряд предприятий.
"Мы это приветствуем", - подчеркнул Лукашенко.
В свою очередь китайский гость отметил, что работает в Беларуси с 2007 года и за эти 15 лет был ответственным за реализацию ряда крупных инвестиционных проектов в нашей стране.
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