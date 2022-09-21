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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ПОСТАВКАХ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА В КАЗАХСТАН
09:19 22.09.2022
Беларусь заинтересована в поставках посадочного материала в Казахстан. Об этом заявил министр лесного хозяйства Александр Кулик во время встречи с послом и Казахстана в Беларуси Аскаром Бейсенбаевым.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, руководители на днях посетили Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр, где ознакомились с технологиями выращивания современного посадочного материала для лесовосстановления.
Данный визит стал продолжением встречи, состоявшейся не так давно в Минлесхозе, в ходе которой речь зашла о восстановлении лесов после пожаров.
«Белорусские лесоводы внимательно следили за пожароопасной обстановкой и в России, и в Казахстане. Слава Богу, в Беларуси в нынешнем году не было столь крупных лесных пожаров – мы смогли удержать ситуацию под контролем. Вместе с тем леса не имеют границ: это легкие и Европы, и Азии. Именно поэтому мы с огромным сожалением наблюдали за лесными пожарами, происходившими в этом году у наших друзей и соседей», - поделился во время встречи министр лесного хозяйства Александр Кулик.
В свою очередь Аскар Бейсенбаев подтвердил, что в этом году стране пришлось нелегко: когда начался крупный лесной пожар в Костанайской области, там был сильный ветер и 36 градусов, а сама земля на фоне продолжительного отсутствия осадков была очень сухой. Это значительно усугубило обстановку.
«Пожар в Костанайской области уничтожил почти половину лесного фонда – более 43 тысяч гектар. Сегодня он ликвидирован. Государство, безусловно, окажет помощь пострадавшим людям, но наше природное богатство – лесной фонд – вернуть сложно. Поскольку Беларусь с точки зрения ведения лесного хозяйства - одно из самых сильных государств на постсоветском пространстве, у вас богатый опыт, мы бы хотели понимать, в чем можем рассчитывать на вашу помощь», - обозначил проблему посол.
В ходе встречи Беларусь подтвердила готовность к обмену опытом с коллегами из Казахстана, а также заинтересованность нашей страны в укреплении отношений между лесными ведомствами.
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