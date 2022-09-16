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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МАЗ ПОСТАВИТ В КЫРГЫЗСТАН КОММУНАЛЬНУЮ ТЕХНИКУ НА $200 ТЫСЯЧ
15:36 16.09.2022
ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БелавтоМАЗ» и ОсОО «Автомаш-Радиатор» подписали контракт на поставку белоруской коммунальной техники на сумму $200 тыс.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-служба автозавода, документ подписан на белорусско-кыргызском бизнес-форуме в рамках 6-й Международной универсальной выставки-ярмарки «Юг Экспо-2022» в городе Ош.
Интересы Минского автомобильного завода на выставке и форуме в составе белорусской правительственной делегации представил начальник УВЭС по экспорту Сергей Папкович.
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