МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

МАЗ ПОСТАВИТ В КЫРГЫЗСТАН КОММУНАЛЬНУЮ ТЕХНИКУ НА $200 ТЫСЯЧ

15:36 16.09.2022 ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БелавтоМАЗ» и ОсОО «Автомаш-Радиатор» подписали контракт на поставку белоруской коммунальной техники на сумму $200 тыс. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-служба автозавода, документ подписан на белорусско-кыргызском бизнес-форуме в рамках 6-й Международной универсальной выставки-ярмарки «Юг Экспо-2022» в городе Ош. Интересы Минского автомобильного завода на выставке и форуме в составе белорусской правительственной делегации представил начальник УВЭС по экспорту Сергей Папкович.