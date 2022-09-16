МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ И КИТАЙ БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ

13:43 16.09.2022 Министр экономики Беларуси Александр Червяков и министр коммерции Китайской Народной Республики Ван Вэньтао 15 сентября 2022 г. подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области электронной торговли. Как сообщает Telegram-канал Минэкономики, документ фиксирует намерение сторон укреплять обмен информацией в области электронной торговли, поддерживать сотрудничество предприятий Беларуси и Китая, способствовать наращиванию взаимных поставок высококачественных продуктов посредством электронной торговли, стремиться к упрощению процедур допуска товаров для размещения на цифровых площадках.