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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И КИТАЙ БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ
13:43 16.09.2022
Министр экономики Беларуси Александр Червяков и министр коммерции Китайской Народной Республики Ван Вэньтао 15 сентября 2022 г. подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области электронной торговли.
Как сообщает Telegram-канал Минэкономики, документ фиксирует намерение сторон укреплять обмен информацией в области электронной торговли, поддерживать сотрудничество предприятий Беларуси и Китая, способствовать наращиванию взаимных поставок высококачественных продуктов посредством электронной торговли, стремиться к упрощению процедур допуска товаров для размещения на цифровых площадках.
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